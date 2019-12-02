  • Получение экс-депутатом немецкого гражданства не вызывало опасений в Совфеде

    02 декабря 2019, 19:41

    Александр Кушак

    По словам члена комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель, получивший немецкое гражданство, не представляет угрозы национальной безопасности России. Об этом сообщила «Газета.ru».
    Получение экс-депутатом немецкого гражданства не вызывало опасений в Совфеде

    «Исходя из реального содержания его знаний — каких-то государственных секретов, военно-технических вопросов, — он не представляет никакого интереса для иностранных спецслужб. Что касается других вопросов, мне неведомо. Мне кажется, он никак не был интегрирован в какую-то очень важную государственную систему, которая могла бы быть им раскрыта», — сказал Клинцевич.

    По словам сенатора, Роберт Шлегель занимался молодежной политикой, «имел эффективные коммуникации, участвовал в каких-то публичных вещах».

    «Но, видно, после того как его пролоббировали с точки зрения продвижения в молодом возрасте на такой высокий уровень, что-то у него там не сложилось — возможно, с покровителями, — что он решил уехать», — заключил Клинцевич.

    Так сенатор прокомментировал появившуюся в немецких СМИ информацию о том, что экс-депутат Государственной Думы и экс-комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель получил гражданство ФРГ.