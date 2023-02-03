Мир 03 февраля 2023, 05:06 Получавшие гумпомощь от России жители Снигиревки попали под репрессии Украины Глава района Барбашов: получавшие гумпомощь жители Снигиревки попали под репрессии Киева РИА «Новости»

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Украинские власти стали репрессировать жителей Снигиревки, получавших российскую гуманитарную помощь. Об этом в разговоре с РИА «Новости» рассказал глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

«В самой Снигиревке сейчас ситуация очень сложная. <…> Продолжаются репрессии против населения. <…> Все, у кого были найдены хотя бы пакеты или какие-нибудь обертки, подтверждающие получение гуманитарной помощи [от России], попали в разряд подозреваемых», — сообщил он.

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По словам Барбашова, на некоторых домах стали наносить специальные знаки, обозначающие не лояльных Украине людей.

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Снигиревский район раньше входил в Николаевскую область Украины. После референдума он присоединился к Херсонской области, вошедшей в состав России. В городе создали российскую администрацию. Украинские войска сейчас контролируют правобережную часть области.