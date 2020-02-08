«Получат жесткий отпор»: в России ответили на план генерала СБУ по «развалу России»

Экс-замглавы СБУ Ягун предложил развалить Россию «гибридной войной» на ее территории при помощи местных неонацистов. Сенатор Цеков уверен, что закончится этот план полным крахом. Любая попытка навредить России получит жесткий отпор.

«Вот сейчас они мечтают разрушить Россию. Понятно, что никакого результата они не достигнут, а если попытаются что-то предпринять, то получат самый жесткий отпор», — приводит РИА ФАН слова сенатора от Крыма Сергей Цеков.

Он подчеркнул, что с момента получения независимости было понятно, что украинская власть разрушительна. Она все то, что досталось Украине от Советского Союза. Эти разрушения, по словам крымского сенатора, продолжаются по сей день. Цеков отметил, что даже для российских неонацистов пример того, что происходит на Украине, — это антипример.

Ранее бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун призвал начать гибридную войну против России с целью развалить ее. Он отметил, что российские неонацисты могут помочь в этом. Ягун уповает на помощь россиян, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева.