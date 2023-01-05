Мир 05 января 2023, 02:50 «Получат одну шину». Французов разозлило решение Макрона поставить Украине бронеавтомобили Читатели Le Point осудили решение Макрона о поставках бронеавтомобилей AMX-10 RC Киеву РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить на Украину бронеавтомобили AMX-10 RC. Такое решение главы государства возмутило жителей страны. Свое мнение на этот счет читатели французской газеты Le Point высказали на сайте издания.

Один из пользователей отметил, что Макрону было бы лучше оказать серьезную и эффективную помощь предприятиям, бизнесменам и пенсионерам, нежели выделять сотни миллионов и военную технику для Украины. Такие действия комментатор назвал пустой тратой денег.

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«Давайте перестанем изображать миллиардеров, которыми мы не являемся. Все эти деньги, пожертвованные Украине, лучше было бы направить на снижение цен на топливо, на любые источники энергии, на взносы, ставки НДС и так далее», — написал он.

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Еще один комментатор задался вопросом о том, каким будет состояние Франции после пяти лет правления нормального президента и 10 лет президентствования Макрона.

«Если только Макрон не лжет украинцам так же, как он лгал нам в течение последних семи лет. В этом случае Украина, возможно, получит одну или две шины от этих танков», — предположил юзер.

Еще один комментатор иронично задался вопросом о том, есть ли во Франции работающие танки.

После разговора Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским, стало известно о решении французского лидера предоставить бойцам ВСУ колесные танки AMX-10 RC. Передачей этих бронемашин Макрон надеется усилить военную мощь украинской армии, уточнила «Вечерняя Москва».