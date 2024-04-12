Мир 12 апреля 2024, 16:24 Получат десятикратный ответ. Лукашенко — об украинских ударах по НПЗ Лукашенко пригрозил Украине десятикратным ответом за удары беспилотниками РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Украины должны учитывать, что атаки беспилотниками по инфраструктуре другой страны не останутся без ответа. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его комментарий привел в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Украинцы должны понимать, что, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере», — предупредил белорусский лидер.

Реклама

Он также подчеркнул, что Украине не стоит «провоцировать, разжигать огонь». При этом в Киеве говорят о мирных инициативах, готовятся к участию в саммите в Швейцарии, добавил Лукашенко.

Накануне президент Белоруссии прибыл в Москву. В первый день визита Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным конфликт на Украине и пути его мирного разрешения. В пятницу лидеры начали переговоры за закрытыми дверями.