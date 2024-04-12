12 апреля 2024, 16:24
Получат десятикратный ответ. Лукашенко — об украинских ударах по НПЗ
Лукашенко пригрозил Украине десятикратным ответом за удары беспилотниками
Власти Украины должны учитывать, что атаки беспилотниками по инфраструктуре другой страны не останутся без ответа. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его комментарий привел в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Украинцы должны понимать, что, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере», — предупредил белорусский лидер.
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Он также подчеркнул, что Украине не стоит «провоцировать, разжигать огонь». При этом в Киеве говорят о мирных инициативах, готовятся к участию в саммите в Швейцарии, добавил Лукашенко.
Накануне президент Белоруссии прибыл в Москву. В первый день визита Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным конфликт на Украине и пути его мирного разрешения. В пятницу лидеры начали переговоры за закрытыми дверями.
Александр Лукашенко
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