Мир 20 ноября 2023, 17:28 Получающих второе высшее украинцев захотели лишить отсрочки Депутаты Рады предложили лишить отсрочки получающих второе высшее украинцев РИА «Новости»

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Украинские парламентарии готовят законопроект об отмене отсрочки от призыва по мобилизации для студентов, получающих второе или третье высшее образование. Об этом сообщила депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook*.

«Изменения в законопроекте позволят устранить возможность избежать призыва путем получения второго, третьего среднего специального или высшего образования», — указала парламентарий.

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Безуглая отметила, что за последние два года на Украине увеличилось число желающих получить высшее образование. По словам депутата, количество таких людей выросло в два-три раза.

Депутаты предложили сократить круг граждан, имеющих право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидом первой и второй группы, написала парламентарий. Цель этой меры — предотвратить фиктивное оформление уходов за нуждающимися, пояснила Безуглая. Также авторы законопроекта предложили ставить на воинский учет заключенных.

Российская Служба внешней разведки выяснила, что Белый дом потребовал от украинских властей ужесточить мобилизацию. По данным СВР, в США надеются таким образом восполнить потери ВСУ.

*Facebook — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.