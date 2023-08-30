Мир 30 августа 2023, 16:17 Получающих второе высшее образование на Украине призвали лишить отсрочки от мобилизации Верховная рада предложила призывать в армию получающих второе высшее образование РИА «Новости»

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Украинцев, которые получают второе и последующее высшее образование, нужно лишить отсрочки от мобилизации в условиях военного положения. Как сообщил ТАСС, с такой идеей выступил представитель президента в Верховной раде, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его мнению, «абсолютно справедливо» в сложившейся ситуации давать отсрочку от армии только тем, кто получает первое высшее образование.

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«Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения», — подчеркнул Вениславский.

После введения военного положения и всеобщей мобилизации в стране резко выросло количество желающих учиться в вузе и снова получать высшее образование. Парламентария это удивило.

По его словам, если человек после окончания вуза идет в магистратуру или аспирантуру, то это вполне логично. Но если украинец после длительного перерыва решил заниматься научной деятельностью, «то это вызывает вопросы», добавил депутат.

Накануне в Верховную раду поступил законопроект, согласно которому депутатов могут лишить права иметь отсрочку от призыва в армию. Его автором выступил парламентарий Александр Дубинский.