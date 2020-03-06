США решили выслать бывшего охранника концлагеря. Он получает пенсию в Германии

Решение принял иммиграционный суд в Мемфисе (штат Теннесси). В 1945 году оберштурмфюрер СС Грим служил охранником в немецком концлагере Нойенгамме (федеральная земля Нижняя Саксония). Заключенных там заставляли работать «до состояния истощения и смерти», отметили в министерстве юстиции.

В 1946 году британские оккупационные власти в Германии обвинили Грима, который был на руководящей должности, и других сотрудников концлагеря в военных преступлениях за «жестокое обращение и убийство союзников».

Грим сбежал до начала суда. Трех оставшихся охранников британцы судили за военные преступления.

На процессе в Мемфисе Грим признал, что в конце войны не просил командование СС перевести его из концлагеря на другую службу. Сейчас он продолжает получать пенсию в Германии. О том, куда его депортируют, не сообщается.