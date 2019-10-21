  • Полторы тысячи протестующих арестованы в Чили

    21 октября 2019, 02:49

    Александра Каширина

    В Сантьяго, столице Чили, уже несколько дней продолжаются протесты. Число арестованных возросло до 1500, трое погибших. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Полторы тысячи протестующих арестованы в Чили

    Все началось 6 октября, когда стоимость проезда в метро увеличилась с с 800 до 830 песо в часы пик (71,8 и 74,5 рубля соответственно).

    Сначала протесты были мирными, люди выходили на «Марш пустых кастрюль» — они били по кастрюлям на улицах в качестве протеста.

    Сантьяго в огне. Молодежь столицы Чили устроила погромы из-за новых цен на метро

    Подробнее

    Однако после ситуация усугубилась. В городе были зафиксированы вспышки вандализма и насилия со стороны молодежи. Люди начали ломать турникеты в метро, жечь у его входов мусор, которое впоследствии закрыли в целях безопасности. Также были случаи поджога целых зданий и автобусов.

    19 октября правительство начало в город вводить войска, введя в городе чрезвычайное положение. Уже было сообщение о трех погибших. Около 1500 людей были арестованы.

    Увеличение цен стало лишь поводом к протестам, которые возникли по причине сложного экономического положения Чили и сильного имущественного расслоения.