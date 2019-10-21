Полторы тысячи протестующих арестованы в Чили

Все началось 6 октября, когда стоимость проезда в метро увеличилась с с 800 до 830 песо в часы пик (71,8 и 74,5 рубля соответственно).

Сначала протесты были мирными, люди выходили на «Марш пустых кастрюль» — они били по кастрюлям на улицах в качестве протеста.

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Однако после ситуация усугубилась. В городе были зафиксированы вспышки вандализма и насилия со стороны молодежи. Люди начали ломать турникеты в метро, жечь у его входов мусор, которое впоследствии закрыли в целях безопасности. Также были случаи поджога целых зданий и автобусов.

19 октября правительство начало в город вводить войска, введя в городе чрезвычайное положение. Уже было сообщение о трех погибших. Около 1500 людей были арестованы.

Увеличение цен стало лишь поводом к протестам, которые возникли по причине сложного экономического положения Чили и сильного имущественного расслоения.