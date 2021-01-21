Полтавского подростка заподозрили в изнасиловании пятилетней девочки

По данным информагентства, четверых воспитанников Центра социально-психологической реабилитации госпитализировали с отравлением и положили в одну палату. Следствие предполагает, что один из-подростков надругался над девочкой. Пострадавшей оказывается психологическая помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.