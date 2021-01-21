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    21 января 2021, 19:54

    Полтавского подростка заподозрили в изнасиловании пятилетней девочки

    Артур Блянихов

    На Украине правоохранители заподозрили 13-летнего подростка из Полтавы в сексуальном насилии над пятилетней девочкой. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По данным информагентства, четверых воспитанников Центра социально-психологической реабилитации госпитализировали с отравлением и положили в одну палату. Следствие предполагает, что один из-подростков надругался над девочкой. Пострадавшей оказывается психологическая помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.