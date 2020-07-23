facebook_pixel
    23 июля 2020, 16:27

    Полтавский захватчик с гранатой отпустил заложника и скрылся в лесу

    Мария Шагиахметова

    В Полтаве мужчина захватил в заложники сотрудника уголовного розыска. Вместе с ним на машине он собрался покинуть город. Сейчас злоумышленник отпустил мужчину, сообщили на Facebook-странице Национальной полиции Украины.
    Полтавский захватчик с гранатой отпустил заложника и скрылся в лесу

    Мужчина захватил заложника на улице Остапа Вишни. Там же правоохранительные органы проводили спецоперацию по задержанию преступника за угон автомобиля. Однако мужчина достал гранату и начал угрожать взрывом. Вместе с заложником он сел в автомобиль и поехал в сторону выезда из города.

    Известно, что преступник бросил автомобиль и побежал в лес. Сейчас полиция ведет операцию по задержанию злоумышленника. При этом заложник находится в безопасности, его освободили и он цел.

    Захватчик ранее выдвигал свои требования. Он просил взять его только за угон автомобиля. Однако у мужчины уже есть судимости за сбыт и хранение наркотиков. За последнюю неделю это уже второй захват заложников на Украине. Ранее Максим Кривош, вооруженный взрывчаткой и травматическим оружием, захватил автобус с пассажирами.

    Новости SMI.FM