Полтавский захватчик с гранатой отпустил заложника и скрылся в лесу

Мужчина захватил заложника на улице Остапа Вишни. Там же правоохранительные органы проводили спецоперацию по задержанию преступника за угон автомобиля. Однако мужчина достал гранату и начал угрожать взрывом. Вместе с заложником он сел в автомобиль и поехал в сторону выезда из города.

Известно, что преступник бросил автомобиль и побежал в лес. Сейчас полиция ведет операцию по задержанию злоумышленника. При этом заложник находится в безопасности, его освободили и он цел.

Захватчик ранее выдвигал свои требования. Он просил взять его только за угон автомобиля. Однако у мужчины уже есть судимости за сбыт и хранение наркотиков. За последнюю неделю это уже второй захват заложников на Украине. Ранее Максим Кривош, вооруженный взрывчаткой и травматическим оружием, захватил автобус с пассажирами.