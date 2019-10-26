Полсотни заключенных россиянок исчезли в Сирии

Россиянки могли воспользоваться суматохой и уйти из лагеря во время массового побега, который произошел здесь вскоре после того, как Турция начала свою военную операцию «Источник мира». Лагерь, из которого пропали женщины, охраняли курды. Когда начались военные действия и численность лагерной охраны существенно сократилась, заключенные бежали.

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Женщины отправились в пустыню, где какое-то время странствовали. Вероятнее всего, их позже задержали сирийские военные, которые участвовали в боевых действиях на стороне Турции. После этого следы россиянок затерялись.

Президенты России и Турции ранее договорились о прекращении военной операции «Источник мира» в Сирии. Стороны кроме этого определили границы зоны безопасности.Соответствующие документы были подписаны 22 октября. Военная операция Турции в Сирии началась 9 октября.