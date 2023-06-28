Мир 28 июня 2023, 03:08 Польскую туристку возмутил русскоговорящий персонал на курорте в Турции Туристку из Польши Агнешку возмутил «слишком русский» курорт в Анталье Freepik

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Жительница Польши осталась недовольна отдыхом в Турции из-за сильного распространения там русского языка. Ее письмо с рассказом о поездке в Анталью опубликовал польский сайт Onet.

Женщина по имени Агнешка заявила, что к россиянам в этом городе относятся как к королям. Повсюду развешен российский триколор и звучит русская речь. По ее словам, русский язык персонал отеля знает даже лучше, чем английский.

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«Везде русские и везде русский язык — в меню, в отеле и вне его, на рекламных щитах, вывесках, на всех инструкциях, просто везде», — пожаловалась Агнешка.

На пляжных вечеринках путешественнице тоже не удалось отдохнуть от русского языка — каждая вторая песня была именно на этом языке.

В конце своего рассказала о поездке, женщина заявила, что уехала из Турции с облегчением — ей слишком часто приходилось объяснять персоналу, что она из Польши, а не из России.

Ранее стало известно, что туроператоры снова начали предлагать россиянам горящие туры в Турцию. Стоимость такой недельной в Анталью путевки на двоих составит от 60 тысяч рублей.