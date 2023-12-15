Мир 15 декабря 2023, 16:55 Польскую комиссию по расследованию смоленской катастрофы уличили во лжи МО: польская комиссия по расследованию крушения Ту-154 под Смоленском лгала РИА «Новости»

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Польская комиссия по расследованию крушения самолета Ту-154 под Смоленском лгала и тратила не по назначению государственные деньги. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик, чьи слова привело РИА «Новости».

«Это конец трат сотен миллионов злотых, которые не имеют ничего общего с расследованием, но связаны с политикой», — отметил политик.

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Он рассказал, что даже депутаты не могли добиться от комиссии информации о ее деятельности. У парламентариев была большая проблема с доступом к сведениям, подчеркнул Томчик.

Ранее стало известно, что министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию катастрофы под Смоленском. Власти страны также откажутся от версий о вине России в трагедии.

Польский «борт № 1» Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в смоленском аэропорту в апреле 2010 года. В результате погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский с женой, военные деятели и известные политики.