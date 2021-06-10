Польского журналиста арестовали по обвинению в шпионаже в пользу России

Гражданина Польши Януша Н. задержали и арестовали по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщили в государственной прокуратуре республики.

По данным ведомства, Януш Н. по заданию сотрудников российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте.

Он активизировал свою деятельность после того, как правоохранители задержали его сообщника. В прокуратуре считают, что подозреваемый работал не только в Польше, но и в Европейском союзе, а также других странах.

«Это было частью российских пропагандистских и дезинформационных проектов, предпринятых с целью ослабить позиции Республики Польша в ЕС и на международной арене», — добавили в ведомстве.

Операция по задержанию подозреваемого прошла 31 мая. В его квартире провели обыски и обнаружили более 300 тысяч злотых (около 84 тысяч долларов) и большое количество носителей информации. Его отправили под временный арест на три месяца. После суда Янушу Н. грозит до 10 лет тюрьмы.

По данным польского агентства РАР, арестованный работал журналистом местного издания Wprost.