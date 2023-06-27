Мир 27 июня 2023, 21:20 Польского контрабандиста с грузом наркотиков перехватили в небе над Францией LCI: ВКС Франции перехватили польский самолет с наркотиками, вылетевший из Германии Pixabay

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Истребитель Воздушно-космических сил Франции перехватил польский туристический самолет с грузом наркотиков. Воздушное судно вылетело из Германии, сообщил телеканал LCI.

Французские ВУС задействовали истребитель Rafale для перехвата воздушного судна, которое проигнорировало предупреждение авиадиспетчеров и пролетело над территорией АЭС «Фессенхайм» в Альзасе. Пилот туристического самолета сбросил груз, увидев погоню в небе. Полицейские на земле заключили, что внутри свертков находится метамфетамин.

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Пилот попытался скрыться после посадки самолета на аэродроме Ланас около коммуны Обена. При поддержке жандармерии нарушителя задержали тем же вечером.

По информации телеканала, задержанный — гражданин Польши. Он уже известен правоохранителям Франции по подозрению в контрабанде наркотиков. Самолет с грузом наркотиков вылетел из Германии, воздушное судно зарегистрировано в Польше. На борту правоохранители обнаружили более 45 тысяч евро.