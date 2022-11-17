Мир 17 ноября 2022, 05:25 Польского историка возмутил отказ жителя Лодзи отдать стиральную машину украинцам В Сети разгорелся скандал из-за отказа поляка отдать стиральную машину украинцам Unsplash

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Житель города Лодзь в соцсетях предложил бесплатно отдать стиральную машину любому за исключением украинцев. Такая дискриминация вызвала возмущение у местного историка Анджея Компы, написала газета The New York Times.

Компа, который неоднократно хвалил общество за щедрость и доброту по отношению к беженцам с Украины, был удивлен. Его комментарий вызвал жаркую дискуссию в Сети. Многие пользователи пожаловались, что историк мог бы на личные средства купить стиральную машину и отдать украинцам, если так хочет им помочь.

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В итоге поляк отметил общую усталость соотечественников от ситуации с Украиной. На фоне растущей инфляции недовольных тем, что беженцам оказывается поддержка, а гражданам Польши — нет, становится все больше.

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Ранее сообщалось о вспышке дифтерии в переполненном беженцами центре в британском Мэнстоне. Власти были вынуждены расселить мигрантов в другие места временного размещения.