Мир 10 января 2023, 18:25 Польского чиновника уволили из-за разговора президента с российскими пранкерами Президент Польши уволил сотрудника канцелярии после разговора с российскими пранкерами РИА «Новости»

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За разговор польского лидера Анджея Дуды с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) ответил директор Бюро международной политики канцелярии президента Петр Гиллерт. Его уволили. Об этом сообщила радиостанция RMF со ссылкой на свои источники.

«Есть кадровые последствия за декабрьскую провокацию российских шутников, которые опубликовали записанный разговор с президентом Анджеем Дудой. По неофициальной информации журналиста RMF FM, пост потерял Петр Гиллерт», — говорится в сообщении.

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По данным радиостанции, именно Гиллерт отвечал за международные контакты Дуды и допустил разговор с российскими пранкерами, за что и поплатился должностью.

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Речь идет о звонке Лексуса и Вована польскому лидеру Анджею Дуде. Они представились президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российские пранкеры поинтересовались у Дуды, что он думает по поводу падения на свою территорию украинской ракеты. Тогда Запад попытался выдать снаряд за российский. Президент Польши заявил, что не хочет войны с Россией.