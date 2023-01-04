Мир 04 января 2023, 12:13 Польское телевидение раскрыло правду о героизме России Gazeta Polska: на бегущей строке польского TVP Info написали о героической обороне России YouTube

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Надпись «Героическая оборона России» загорелась на бегущей строке информационной программы центрального польского телевидения TVP Info. Об этом сообщила Gazeta Polska.

Ведущая программы пояснила, что российская армия меняет тактику ведения боевых действий на Украине. Со ссылкой на данные украинской военной разведки она рассказала, что Вооруженные силы РФ готовят специальные штурмовые группы, подключают недавно мобилизованных солдат.

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Читатели газеты прокомментировали появление красной бегущей полосы со словами «Героическая оборона России». Один из пользователей счел, что правду в эфир пустили по ошибке. Другой пояснил, истинность высказывания в том, что Россия героически сражается за то, чтобы США не поставили ядерные ракеты у ее границ. Третий комментатор в шутку предположил, что кто-то на телевидении вместо утреннего кофе хлебнул эликсир правды.

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Ранее жители Польши столкнулись с трудностями при помощи украинским беженцам.