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    20 июля 2021, 13:12

    Польские СМИ раскритиковали отказ Польши от саммита с Россией

    Полина Гребенщикова

    Польша отказалась от саммита Евросоюза с Россией, власти называли это решение победным. Однако польские журналисты подвергли критике этот ход, сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Rzeczpospolita.

    Польские СМИ раскритиковали отказ Польши от саммита с Россией

    Журналист Лукаш Гадзала написал, что Польше следовало согласиться на саммит, чтобы повлиять на ход переговоров. Он отметил, что это дало бы Польше возможность вести диалог с Россией напрямую, а не на уровне ЕС.

    Журналист добавил, что на саммите Польша могла бы заявить о своих интересах, но упустила этот шанс.