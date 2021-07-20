Польские СМИ раскритиковали отказ Польши от саммита с Россией

Польша отказалась от саммита Евросоюза с Россией, власти называли это решение победным. Однако польские журналисты подвергли критике этот ход, сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Rzeczpospolita.

Журналист Лукаш Гадзала написал, что Польше следовало согласиться на саммит, чтобы повлиять на ход переговоров. Он отметил, что это дало бы Польше возможность вести диалог с Россией напрямую, а не на уровне ЕС.

Журналист добавил, что на саммите Польша могла бы заявить о своих интересах, но упустила этот шанс.