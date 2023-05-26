26 мая 2023, 17:30
Польское следствие нашло слабые места в версии с яхтой «Андромеда» по делу о подрыве СП
Rzeczpospolita: следствие в Польше усомнилось в версии с «Андромедой» по делу о подрыве СП
Польское следствие не подтвердило выводы Германии об участии в подрыве «Северных потоков» яхты «Андромеда». Такие данные опубликовало издание Rzeczpospolita.
В Польше расследованием происшествия на российских магистральных газопроводах занимается Поморский отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры совместно с Агентством внутренней безопасности.
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По информации источника Rzeczpospolita, они проверяли версию о причастности яхты и в ней выявили несколько слабых мест.
Один из польских следователей указал, что люди на яхте совершенно не выглядели профессионалами, которые могли бы выполнить диверсию.
«Они баловались, громко вели себя, привлекая к себе внимание», — указал он.
По его мнению, при осуществлении диверсии никто не стал бы привлекать к себе столько внимания, как присутствующие на «Андромеде».
Также следствие отметило, что для взрыва труб задействовали большое количество взрывчатого вещества. Несколько десятков килограммов — для одной нити.
Источники Spiegel заявили, что на яхте нашли остатки взрывчатого вещества октоген.
Газопровод Северный поток — 2
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Северный поток
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