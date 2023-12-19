Мир 19 декабря 2023, 02:56 Польское Минобороны ликвидировало «смоленскую» комиссию Польша ликвидировала комиссию по расследованию крушения самолета Качиньского РИА «Новости»

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Комиссия, повторно расследующая авиакатастрофу под Смоленском, в которой погиб польский президент Лех Качиньский, была ликвидирована. Об этом сообщил в соцсети X (бывший Twitter) пресс-секретарь Министерства национальной обороны Польши Януш Сеймей.

Польские власти исполнили распоряжение нового министра обороны Владислава Косиняка-Камыша.

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«Члены бывшей комиссии покинули офис, помещения были опечатаны», — уточнил Сеймей.

В ближайшее время планируют создать специальную группу, которой поручат проанализировать деятельность ликвидированной комиссии. В разное время ее участники представили несколько докладов, причем с разными выводами. В крушении самолета обвиняли то российских авиадиспетчеров, то утверждали, что взорвалась бомба на борту.

Ранее политолог Юрий Светов объяснил, почему Польша отказалась от обвинения России в крушении Ту-154 под Смоленском. По его словам, авиакатастрофу использовали для борьбы с Россией. Теперь партия Качиньского «Право и справедливость» потеряла власть, так как правительство сформировал ее главный оппонент Дональд Туск. Он тоже антироссийский политик, но ему эта история не нужна.