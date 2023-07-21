Мир 21 июля 2023, 13:36 Польско-литовско-украинское соединение займется оккупацией Украины Путин: польско-литовско-украинское соединение планируют использовать для оккупации Украины РИА «Новости»

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Польско-литовско-украинское воинское соединение собираются использовать, чтобы в будущем оккупировать Украину. На это указал президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Глава государства прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о планах создать соединение военнослужащих трех стран. Речь идет не о сборище наемников, а о регулярном, оснащенном воинском соединении, которое собираются использовать на территории Украины якобы для обеспечения безопасности, отметил Путин.

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«А по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий», — подчеркнул президент.

Если польские части войдут, например, во Львов или на другие украинские земли, то они останутся там, причем навсегда, предупредил глава государства.

Путин добавил, что Польша восстановила независимость после Второй мировой войны во многом благодаря Советскому Союзу. Западные территории нынешней республики президент назвал подарком Иосифа Сталина полякам.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин доложил Путину о планах Польши разместить войска на Западной Украине. Власти республики хотят контролировать эти территории, отметил глава СВР.