Мир 13 февраля 2023, 19:16 Польским истребителям F-16 предрекли бой с российскими самолетами «Свободная пресса»: польские F-16 готовятся вступить в бой с Су-30 и Су-35 ВКС России United States Air Force

Читать 360tv в

Польские истребители F-16 готовятся к воздушному бою с российскими Су-30 и Су-35. При этом Польша настаивает на дополнительных гарантиях безопасности от США, сообщило издание «Свободная пресса».

Автор статьи напомнил, что для президента Польши Анджея Дуды отправка на Украину американских истребителей F-16 — непростое решение. Он не отрицает поставку, а будто делает попытки что-то выторговать у США.

Реклама

В материале подчеркнули, что «нелегкое решение» будут принимать американцы, а не поляки.

Реклама

«Польша является членом НАТО, и поэтому любое решение о поставках истребителей должно быть совместным, а не какой-либо одной страны», — напомнил Дуда.

Он намекнул, что необходимы дополнительные гарантии безопасности, поскольку Польша граничит с Украиной, где ВС России ведут спецоперацию.

В воскресенье, 12 февраля, Дуда призвал Запад срочно поставить вооружение Украине ради победы над Россией.