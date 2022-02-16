Польский журналист заявил, что Украина «истекает кровью»

Украина «истекает кровью» в экономическом плане, теряя миллиарды долларов на фоне эскалации кризиса. Об этом заявил польский журналист Марчин Вырвал.

«Иностранные компании вывозят своих сотрудников, а за ними и свои деньги. Бизнес замораживают или сворачивают. Размер потерь сложно оценить, но они будут исчисляться сотнями, а то и миллиардами долларов. В других сферах конкретные цифры уже появляются», — написал Вырвал в своей статье для издания Onet.

По мнению автора материала, на Украине появилась паника, вызванная информационными и дезинформационными кампаниями. Эти настроения нанесли экономике страны такой же сильный удар, как и «другие действия» со стороны России. Вырвал подчеркнул, что жителей Украины больше всего сейчас беспокоит не военная угроза, а нанесенный экономике гигантский ущерб.

«На новом этапе кризиса в воздух еще не взмыла ни одна ракета, но Украина уже истекает кровью», — заявил польский журналист.

Автор статьи добавил, что в ближайшее время «кровотечение» Украины только усилится.