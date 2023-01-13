13 января 2023, 07:47
Польский журналист указал на ложь Запада о борьбе Украины за «свободный мир»
Mysl Polska: методы Украины не имеют ничего общего с борьбой за свободный мир
Запад внушает мысль о том, что Украина якобы сражается за «свободный мир», но ее методы борьбы не имеют ничего общего со «свободным миром». На это указал журналист Ян Энгельгард в материале для издания Mysl Polska.
За явлениями, происходящими сейчас на Украине, «отчетливо просматривается лик Степана Бандеры и его организации», считает обозреватель. Он напомнил, что киевский режим запретил русский язык, на Украине сносят памятники писателям и поэтам из России и устанавливают вместо низ памятники националистам.
Реклама
Энгельгард заявил и о насильственном захвате храмов канонической УПЦ сторонниками Православной Церкви Украины и украинскими боевиками. По данным журналиста, дошло до того, что СБУ совершают обыски в соборах, монастырях и епархиальных центрах, чтобы помешать использованию религиозных общин «в качестве ячеек русского мира».«И почему-то никто в Польше и в „свободном мире“ не реагирует», — заметил автор статьи.
Реклама
Украина
Польша
Реклама
Реклама