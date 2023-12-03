Мир 03 декабря 2023, 04:39 Польский журналист раскрыл обман про ситуацию в зоне СВО Wnp: Украина врет об успехах ВСУ, ситуация остается сложной Freepik

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Украинское руководство заявляет об успехах ВСУ на поле боя, но на самом деле ситуация для страны остается очень сложной и вскоре может стать еще хуже. Такое заявление сделал обозреватель польского портала Wnp Влодек Калета.

«Украинцы рапортуют, что их солдаты продолжают успешно сражаться, однако ситуация для ВСУ остается очень непростой. А может стать еще хуже после демобилизации 30 тысяч солдат, воевавших с начала конфликта», — написал журналист.

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Калета допустил, что такая обстановка и другие трудности в рядах украинской армии могут стать катализатором для ускорения мирных переговоров.

Одна из главных проблем — кадровый голод, считает автор статьи. И решить ее Украина не сможет, не вызвав социальных волнений.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала Украину «бездонной бочкой». По ее словам, Запад направляет стране огромные средства, но это не приносит никаких результатов.