31 августа 2023, 01:55
Польский журналист предсказал, что Польша превратится в «Укрополию»
Myśl Polska: Польша становится двунациональной страной
На месте Польши может появиться новое государство «Укрополия». Такое мнение выразил обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.
«Польша становится двунациональной страной, что признают даже главные СМИ. Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию», — предположил журналист.
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По мнению Конрада Ренкаса, управлять новой страной придется с помощью методов, успешно опробованных режимом президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о терроре, запрете на деятельность реальной оппозиции, арестах и ограничениях гражданских и трудовых прав.
Журналист уверен, украинизация Польши приведет к тому, что страна перестанет принадлежать самим полякам.
В начале августа главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард написал, что Польша загнала себя в угол из-за своей проукраинской позиции. По мнению журналиста, Польша стала жертвой собственной пропаганды о том, что конфликт на Украине напрямую относится к ее существованию.
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