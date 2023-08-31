Мир 31 августа 2023, 01:55 Польский журналист предсказал, что Польша превратится в «Укрополию» Myśl Polska: Польша становится двунациональной страной РИА «Новости»

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На месте Польши может появиться новое государство «Укрополия». Такое мнение выразил обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.

«Польша становится двунациональной страной, что признают даже главные СМИ. Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию», — предположил журналист.

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По мнению Конрада Ренкаса, управлять новой страной придется с помощью методов, успешно опробованных режимом президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о терроре, запрете на деятельность реальной оппозиции, арестах и ограничениях гражданских и трудовых прав.

Журналист уверен, украинизация Польши приведет к тому, что страна перестанет принадлежать самим полякам.

В начале августа главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард написал, что Польша загнала себя в угол из-за своей проукраинской позиции. По мнению журналиста, Польша стала жертвой собственной пропаганды о том, что конфликт на Украине напрямую относится к ее существованию.