Польский журналист обвинил Москву в желании опозорить Варшаву

По мнению Щверчиньского, Варшава должна ответить России, которая якобы стремится затмить и задушить точку зрения поляков на Вторую мировую войну.

По его словам, борьба за «историческую правду» начнется в январе во время 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим от нацистов, за что, согласно его точке зрения, Москва постоянно требует благодарности, тогда как это якобы было «прелюдией к порабощению» от СССР.

«Итак, мы вступаем в новый год с новой войной или, скорее, с новой кампанией в продолжающейся войне… Необходимо ответить на новую кампанию, в которой поляки будут считаться ведущими русофобами в Европе», — указал журналист.

24 декабря Владимир Путин назвал «сволочью» и «антисемитской свиньей» посла Польши в Германии Юзефа Липского, который перед началом Второй мировой пообещал поставить Гитлеру памятник за предложение выслать всех евреев в Африку.

После этого российский посол в Варшаве Сергей Андреев был приглашен в МИД Польши из-за слов Путина. Москва, в свою очередь, заявила, что все равно не изменит позиции, которая основана на фактах.