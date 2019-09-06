  • Польский журналист назвал свою страну врагом российской государственности

    06 сентября 2019, 07:42

    Андрей Иванов

    Польский журналист Матеуш Пискорский заявил, что Варшава пытается разрушить историко-международное сознание России. Своими размышлениями он поделился на страницах издания Myśl Polska после анализа организованных Польшей мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
    Польский журналист назвал свою страну врагом российской государственности

    «Варшава методично старается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России и, хотя не добивается на этом поприще заметных успехов, предстает в образе последовательного и не признающего никаких правил врага российской государственности», — написал Пискорский, размышляя на тему отказа польских властей пригласить на памятные мероприятия представителей России.

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    Он подчеркнул, что подобные уколы воспринимаются российскими властями как некая агрессия и указал на огромную терпеливость и выдержку Москвы «перед лицом провокаций».

    По мнению Пискорского, политика подобного рода может не только создать политическую пропасть между странами, но и поссорить людей. Варшава пытается посеять антироссийские настроения не только внутри страны.

    Подобными решениями власти Польши демонстрируют «своим англосаксонским покровителям, что они согласны с их восточной политикой».

    1 сентября в Польше прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них власти пригласили страны НАТО и Евросоюза, в том числе Германию, однако делегацию из России Польша не позвала.