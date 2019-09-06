Польский журналист назвал свою страну врагом российской государственности

«Варшава методично старается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России и, хотя не добивается на этом поприще заметных успехов, предстает в образе последовательного и не признающего никаких правил врага российской государственности», — написал Пискорский, размышляя на тему отказа польских властей пригласить на памятные мероприятия представителей России.

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Он подчеркнул, что подобные уколы воспринимаются российскими властями как некая агрессия и указал на огромную терпеливость и выдержку Москвы «перед лицом провокаций».

По мнению Пискорского, политика подобного рода может не только создать политическую пропасть между странами, но и поссорить людей. Варшава пытается посеять антироссийские настроения не только внутри страны.

Подобными решениями власти Польши демонстрируют «своим англосаксонским покровителям, что они согласны с их восточной политикой».

1 сентября в Польше прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них власти пригласили страны НАТО и Евросоюза, в том числе Германию, однако делегацию из России Польша не позвала.