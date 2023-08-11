Мир 11 августа 2023, 07:48 Польский журналист назвал причины, которые мешают Украине вступить в ЕС Журналист Важеха: Украина не войдет в ЕС из-за коррупции и антидемократических законов Unsplash

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Украина не станет частью Евросоюза, поскольку она нарушает демократию, а ее власти коррумпированы. Такое мнение высказал журналист из Польши Лукаш Важеха в своей статье для журнала Do Rzeczy.

«Получая информацию о гигантских масштабах коррупции в этой стране, а также о том, насколько там антидемократичное законодательство, открыто дискриминирующее часть населения, следует признать, что Украина к членству в ЕС совершенно не готова», — заявил обозреватель.

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Он назвал Украину коррумпированной квазиавторитарной страной, где огромное количество олигархов, которая неспособна существовать самостоятельно. Кроме того, у государства в будущем возникнут большие проблемы с демографией.

Ранее появился обзор генерального инспектора Госдепартамента США, который посвятили выделяемой киевскому режиму поддержке. Там говорилось, что коррумпированность властей Украины поставит под угрозу эффективность оказываемой Штатами помощи. Об этом написало РИА «Новости».