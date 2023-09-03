03 сентября 2023, 07:31
Польский журналист назвал манипуляцией заявления Запада об изоляции России
FPG24: утверждения Запада об изоляции России оказались ложью
Широкая общественность серьезно ошиблась, будучи уверенной, что украинский конфликт обернулся «изоляцией» России. Подобные заявления Запада являются манипуляцией или простой ложью, заявил польский журналист Лукаш Важеха в статье для FPG24.
«Россия, конечно, была изолирована — но только от Запада, понимаемого как большинство европейских стран. <…> Но это не большая часть мира», — объяснил Важеха.
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По словам журналиста, чтобы полностью стереть правду, Запад использовал «огромные дозы пропаганды». В качестве доказательства Важеха напомнил о результатах встречи БРИКС в Йоханнесбурге. Происходящее там обличило конфликт между США и Россией, так как у большинства стран не было оснований занимать чью-либо сторону.
Ранее обозреватель Мартин Жак заявлял, что развивающиеся страны отвернулись от Запада из-за излишнего внимания к украинскому вопросу. Большинство из этих государств так и не присоединились к антироссийской позиции.
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