Мир 03 сентября 2023, 07:31 Польский журналист назвал манипуляцией заявления Запада об изоляции России FPG24: утверждения Запада об изоляции России оказались ложью РИА «Новости»

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Широкая общественность серьезно ошиблась, будучи уверенной, что украинский конфликт обернулся «изоляцией» России. Подобные заявления Запада являются манипуляцией или простой ложью, заявил польский журналист Лукаш Важеха в статье для FPG24.

«Россия, конечно, была изолирована — но только от Запада, понимаемого как большинство европейских стран. <…> Но это не большая часть мира», — объяснил Важеха.

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По словам журналиста, чтобы полностью стереть правду, Запад использовал «огромные дозы пропаганды». В качестве доказательства Важеха напомнил о результатах встречи БРИКС в Йоханнесбурге. Происходящее там обличило конфликт между США и Россией, так как у большинства стран не было оснований занимать чью-либо сторону.

Ранее обозреватель Мартин Жак заявлял, что развивающиеся страны отвернулись от Запада из-за излишнего внимания к украинскому вопросу. Большинство из этих государств так и не присоединились к антироссийской позиции.