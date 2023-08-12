Мир 12 августа 2023, 03:36 Польский журналист назвал хамским поведение украинских властей Польский публицист Матковский: Украина ведет себя по-хамски с Польшей РИА «Новости»

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Украина по-хамски ведет себя по отношению к Польше. Об этом заявил польский политолог и публицист Ян Матковский в беседе с Salon24.

«Скажем прямо: то, что делают некоторые представители украинской власти, — откровенное хамство», — сказал политолог.

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Матковский отметил, что несмотря на конфликт, нынешние власти страны эксплуатируют народ и поддерживают высокий уровень коррупции. Публицист выразил уверенность, что все разногласия между Киевом и Варшавой должны обсуждать «в кабинетах», а не в сводках новостей. Все недопонимания и эскалации «идут на пользу только Москве».

Ранее польский журналист из Лукаш Важеха заявил, что украинская сторона не станет частью Евросоюза, потому что нарушает демократию и ее руководство коррумпировано. Он отметил, что в будущем на Украине появятся большие демографические проблемы.