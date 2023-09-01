Мир 01 сентября 2023, 10:05 Польский волонтер заявил об огромных людских потерях ВСУ Польский волонтер Высоцкий: ВСУ терпят большие потери, техника НАТО не помогает Ministry of Defense of Ukraine

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Украинцы оказались в ужасе от больших потерь на фронте. Поставляемая НАТО техника в реальности — гораздо хуже того, что предполагалось. Об этом заявил доставляющий на Украину гуманитарную помощь волонтер из Польши Славомир Высоцкий в интервью изданию Wirtualna Polska.

По его словам, ВСУ в начале лета думали, что их контрнаступление пройдет успешно. Однако их планы не осуществились.

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«Месяцами они пытались дойти только до первой линии обороны <…>, людские потери с украинской стороны огромны, западная техника горит как спички, она намного хуже, чем обычно представляют», — заявил он.

Высоцкий добавил, что украинские силы «в ужасе» от того, сколько солдат регулярно гибнет.

«Они понимают, что российская армия уже всему научилась и основательно подготовилась», — отметил волонтер.

По его мнению, из-за сложившейся ситуации у украинцев нет желания воевать. Властям приходятся буквально ловить призывников. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал 30 августа, что за ночь украинские силы потеряли около 200 своих военнослужащих в результате боев на Запорожском направлении.