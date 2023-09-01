01 сентября 2023, 20:29
Польский военный вертолет нарушил границу Белоруссии
Польский вертолет Ми-24 влетел на глубину 1200 метров на территорию Белоруссии
Польша нарушила воздушную границу Белоруссии. Сообщение об этом и видеокадры нарушения появились в Telegram-канале пограничного комитета республики.
Белорусские пограничники 1 сентября зафиксировали нарушение воздушного пространства республики со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области.
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Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, влетел на глубину до 1200 метров на территорию Белоруссии, а затем вернулся обратно.
Сотрудники белорусской погранслужбы проинформировали о случившимся польскую сторону.
В августе стало известно, что Польша решила разместить на границе с Белоруссией американские вертолеты Apache и танки Abrams. По словам министра национальной обороны страны Мариуша Блащака, американская военная техника «сформирует заслон, который закроет Брестские ворота».
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