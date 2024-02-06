Мир 06 февраля 2024, 09:32 Польский военный развеял мечты Украины о возвращении утраченных территорий Польский спецназовец Наваль: Украине не удастся вернуть потерянные территории РИА «Новости»

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Украина не сможет когда-либо вернуть утраченные ею территории. Об этом изданию Glos24 заявил бывший оператор польского отряда специального назначения «Гром» с позывным Наваль.

По его словам, идея украинских властей о возвращении потерянных земель не имеет объективных оснований и перспектив.

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«Я считаю, что если кто-то делает такие предположения, то он просто ошибается. Россия слишком сильна, слишком велика, чтобы ее можно было просто вытеснить», — рассказал военный эксперт.

Польский аналитик добавил, что ВСУ получают серьезную поддержку от Запада, но это не поможет военным победить Россию. Он отметил, что у Украины гораздо меньше сил и ресурсов.

«Украинцы могут действовать так, как им позволяет Россия», — заключил бывший спецназовец.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщил об огромных потерях в рядах ВСУ. Он указал, что ситуация в украинской армии становится все более отчаянной, а среди военных растет деморализация.