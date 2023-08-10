Мир 10 августа 2023, 12:25 Польский вертолет потерял взрыватель от ракеты при патрулировании границы с Белоруссией Командование ВС Польши: вертолет потерял взрыватель от ракеты на границе с Белоруссией РИА «Новости»

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Польские военнослужащие потеряли взрыватель от ракеты во время вертолетного патрулирования границы с Белоруссией. Информацию об этом опубликовали на сайте Генерального командования ВС Польши.

Отсутствие взрывателя обнаружили после боевых вылетов 8 августа. С тех пор его активно ищут, используя специализированное оборудование.

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Уточняется, что вертолеты не пролетали над населенными пунктами — только «вдоль пограничной полосы», а взрыватель в любом случае не несет угрозы, поскольку обладает встроенной защитой.

Пока интенсивный поиск не принес плодов. Генкомандование польских вооруженных сил попросило жителей в случае обнаружения взрывателя запомнить место и обратиться в полицию или ближайшую воинскую часть.

В сообщении указали, что во время боевых операций такие ситуации случаются. Пропажи техники не раз фиксировали после подобных вылетов в Афганистане.

Ранее стало известно, что Польша планирует разместить 10 тысяч своих солдат на границе с Белоруссией.