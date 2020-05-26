Польский участок газопровода «Ямал — Европа» забронировали на аукционе
Операторы европейских газопроводов подчеркнули, что российское топливо перестали доставлять в Германию через Белоруссию и Польшу. Транзит по трубопроводу «Ямал — Европа» прекратили полностью. Об этом сообщил ТАСС.
По информации сайта RT, 26 мая польский участок газопровода забронировали на 3,7%.
В немецкой компании GASCADE отметили, что поставки в пункте «Мальнов» достигли нуля сегодня в 08:00–09:00 утра. За два часа до этого объем был 272,190 кВт⋅ч (около 25,8 тысячи кубических метров).
Долгосрочное соглашение между Россией и Польшей о транзите отечественного газа на Запад перестало действовать 17 мая. Договор решили не перезаключать.