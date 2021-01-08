Польский суд начал рассматривать дело об аресте российских авиадиспетчеров

Дело об аресте трех российских авиадиспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета в 2010 году, начали рассматривать в Польше. Заседание суда проходит в закрытом режиме.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента, 8 января началось заседание по аресту Павла Плюснина, рассматривать дело Николая Краснокутского сегодня не будут. Сегодня еще рассмотрят дело Виктора Рыженко. Самих фигурантов в суде нет.

«Заседания носят закрытый характер, без участия прессы», — сообщили корреспонденту агентства в суде.

Следственная группа подала в районный суд Варшавы ходатайство о временном аресте трех российских диспетчеров в сентябре 2020 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша игнорирует факты и доводит ситуацию до абсурда, планируя арестовать наших диспетчеров.

В Кремле негативно относятся к обвинениям в адрес России.

Польский правительственный самолет Ту-154М разбился 10 апреля 2010 года при посадке под Смоленском в густом тумане. Погибли 96 человек. На борту лайнера был президент Польши Лех Качиньский и его жена Мария. Руководитель Польского государства и другие высокопоставленные лица летели в Катынь на траурные мероприятия.