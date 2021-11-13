Польский солдат погиб на границе с Белоруссией

Военнослужащий танковой дивизии Польши погиб на границе с Белоруссией во время несения службы. Об этом сообщило Польское агентство новостей со ссылкой на командование 17-й механизированной бригады Войска польского.

В сообщении военных говорится, что в военнослужащий скончался из-за несчастного случая на польско-белорусской границе.

По предварительным данным, солдат получил огнестрельное ранение из служебного оружия. Третьи лица к случившемуся не причастны.

«Солдат находился в резерве и не служил непосредственно на границе. На место он приехал неделю назад и с мигрантами в контакт не вступал», — говорится в сообщении.



В службе безопасности Польши заявили, что солдата ранили в ходе случайной стрельбы. В причинах случившегося разбирается военная полиция совместно с прокуратурой.



На этой неделе на белорусской-польской границе собрались несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Варшава направила на место военных, чтобы не допустить прохода беженцев на свою территорию. Евросоюз обвинил Минск в использовании мигрантов для организации нестабильности в регионе и пригрозил применением санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцы появились из-за проводимой странами Запады политики на Ближнем Востоке и странах Африки.