Польский сенатор назвал трагедией возможность исключения страны из ЕС
Сенатор Либицкий назвал трагедией возможное исключение Польши из ЕС
Если Польшу исключат из Евросоюза или она оттуда сама выйдет, то это станет трагедией для страны. Такое заявление сделал сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий в интервью Do Rzeczy.
Он посчитал, что при таком раскладе Польше может оказаться в сфере влияния РФ.
«Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете — это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо — в российской сфере влияния», — сказал он.
Сенатор отметил, что власти страны должны сделать все необходимое, чтобы Польша никогда не расставалась с ЕС, поскольку это рисует катастрофический сценарий.
Политик добавил, что государству нужно как можно быстрее сделать евро национальной валютой во избежание такого развития событий.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польше ни в коем случае нельзя выходит из Евросоюза, в противном случае она потеряет свою значимость.
Ранее Европарламент не стал выделять Польше деньги на из фонда восстановления для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса.