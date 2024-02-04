Мир 04 февраля 2024, 19:08 Польский сейм согласился с Дудой по поводу Крыма Вице-спикер сейма Польши Босак: Крым принадлежал России дольше, чем Украине Piotr Nowak / Global Look Press

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Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак поддержал слова президента страны Анджея Дуды о том, что Крым был с Россией дольше, чем с Украиной. Свое мнение политик выразил в эфире телеканала Polsat, сообщило издание Do Rzeczy.

«Президент сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы здесь не для того, чтобы повторять линию украинской дипломатии», — пояснил Босак.

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По его мнению, чтобы добиться политкорректности со стороны Польши, властям Украины необходимо сделать встречные шаги. Босак напомнил о нерешенном конфликте между странами по поводу захвата рынка грузоперевозок.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Украина не сможет вернуть контроль над Крымом. Он напомнил, что большую часть истории полуостров находился в составе России. При этом польский лидер выразил уверенность в том, Донецк и Луганск снова перейдут под контроль украинских властей.