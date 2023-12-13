Мир 13 декабря 2023, 00:42 Польский сейм проголосовал за вотум доверия правительству Туска Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска Pxhere

Читать 360tv в

Сейм Польши (нижняя палата парламента) вынес вотум доверия правительству Дональда Туска. Трансляцию голосования показали на его официальном сайте, сообщила Gazeta Wyborcza.

По данным издания, за вотум доверия свои голоса отдали 248 законодателей, 201 депутат выступил против. Воздержавшихся не было. Кабинет Туска поддержали парламентарии из «Гражданской коалиции», партий «Третий путь» и «Левые».

Реклама

Против выступили депутаты, которые представили бывшую правящую партию «Право и справедливость», а также ультраправое объединение «Конфедерация». Президент Польши Анджей Дуда приведет Туска к присяге премьер-министра 13 декабря.

Накануне сейм Польши вынес вотум недоверия правительству премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. За это проголосовали 190 депутатов.