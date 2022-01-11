Польский профессор счел самообманом политику сдерживания РФ при помощи НАТО

Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский выразил уверенность, что политика сдерживания РФ является попыткой стран-членов НАТО скрыть свой страх перед «российской угрозой». Об этом написал портал News.ru со ссылкой на местные СМИ.

По мнению Модзелевского, члены военного блока поверили в свою теорию об опасности России и решили при помощи самообмана приглушить опасения.

«Мы боимся Москвы, но ей тоже следует бояться, ведь мы ее „сдерживаем“», — процитировал специалиста сайт kp.ru.

Он заметил, что в основе доктрины сдерживания лежит предвзятое отношение к россиянам, которые якобы неспособны оценить военную мощь Североатлантического Альянса. Теперь же НАТО планирует заставить поляков действовать также и навязывает ей якобы врожденную русофобию.