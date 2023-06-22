Мир 22 июня 2023, 23:18 Польский президент заявил о взаимной любви к Зеленскому Президент Польши Дуда заявил, что «любит» Зеленского YouTube

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Польша положительно относится к Украине. Руководство обеих стран занимается политикой, несмотря на сложные моменты. Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда в интервью телеканалу ICTV.

«Мы с президентом [Украины Владимиром] Зеленским любим друг друга, но мы занимаемся политикой. У нас бывают сложные дискуссии, но их дух всегда дружественный — никто не хочет никому навредить», — заявил он.

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При этом поляки иногда негативно отзываются об украинских беженцах. В основном, из-за действий самих выходцев с Украины. Ранее десятки украинцев с цыганскими корнями «захватили» город в Польше — Красныстав. Как сообщили местные СМИ, население региона живет в страхе. Спокойные и мирные улицы наполнились мошенничеством и воровством, граждане стали бояться за себя и своих близких.

Также в польском городе Кракове местных граждан обеспокоили сувениры с одним из основателей ОУН-УПА* Степаном Бандерой в центральном районе. Одним из сложностей в отношениях Варшавы и Киева является вопрос о трактовке массового уничтожения польского населения Волыни ОУН-УПА* в 1943 году.

* ОУН-УПА — запрещенная в России националистическая экстремистская организация.