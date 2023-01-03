Мир 03 января 2023, 13:12 Польский премьер стал посмешищем после чествования украинцами Бандеры Читатели Gazeta.pl высмеяли реакцию Моравецкого на чествование Бандеры украинцами РИА «Новости»

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Читатели польского издания Gazeta.pl возмутились негативной реакцией премьер-министра страны Матеуша Моравецкого на празднование Украиной годовщины со дня рождения бывшего лидера первых украинских националистов Степана Бандеры. Свое мнение они оставили в комментариях под соответствующей статьей.

Ряд мероприятий прошел 1 января на Украине по случаю годовщины со дня рождения Бандеры. Моравецкий осудил его чествование, напомнив про Волынскую резню.

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Подписчики издания остались удивлены реакцией политика.

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«Господин Моравецкий, нужно быть аккуратным в критике Украины. Иначе они разозлятся и рядом с нашей границей опять упадет что-то», — написал читатель.

Другой подписчик издания выразил надежду, что ВСУ не направят полученное вооружение против спонсоров, в том числе против Польши.

«Как бы оружие не пошло по направлению в нашу сторону. Вся эта показательная любовь к Украине нам еще выйдет боком однажды. Надеюсь, что я ошибаюсь», — заметил он.

Степан Бандера являлся одним из лидеров «Украинской повстанческой армии»* (УПА*) и одним из главных идеологов Организации украинских националистов** (ОУН**). В произошедшей в 1943 году Волынской резне погибли тысячи поляков и украинцев, отказавшихся сотрудничать с фашистами.

* УПА и ** ОУН — запрещенные в России экстремистские организации.