Польский премьер предупредил, что страну ждет тяжелая зима | 360°

Мир 29 сентября 2022, 05:10 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Польский премьер предупредил, что страну ждет тяжелая зима

Читать 360tv в

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что Польшу ждет тяжелая зима. Об этом написало РИА «Новости».

По словам Моравецкого, кризис удивил Европу, и Польша тоже должна латать свои дыры. Он обозначил, что власти будут работать над соответствующими решениям для получателей электроэнергии.

Реклама

«Мы заботимся о том, чтобы очень трудной зимой — я хочу подчеркнуть, это будет трудная зима, — мы могли ее пройти не замочив ног», — цитирует премьер-министра RT.

Реклама

0 0 0 0 0 0