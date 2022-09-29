Польский премьер предупредил, что страну ждет тяжелая зима | 360°

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Польский премьер предупредил, что страну ждет тяжелая зима

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Глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что Польшу ждет тяжелая зима. Об этом написало РИА «Новости».

По словам Моравецкого, кризис удивил Европу, и Польша тоже должна латать свои дыры. Он обозначил, что власти будут работать над соответствующими решениям для получателей электроэнергии.

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«Мы заботимся о том, чтобы очень трудной зимой — я хочу подчеркнуть, это будет трудная зима, — мы могли ее пройти не замочив ног», — цитирует премьер-министра RT.

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