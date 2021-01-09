Польский посол назвал Бандеру преступником и разозлил украинских националистов

Польский посол Бартош Цихоцки поддержал израильского коллегу Йоэля Лиона, который негативно отозвался о проведении на Украине марша в честь дня рождения Степана Бандеры. Он назвал кумира украинских националистов идеологом преступлений и ненависти и навлек на себя гнев радикалов.

«Дорогой посол Йоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля на Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки. Сторонники идеолога преступлений и ненависти „пусть отступят назад и покроются бесчестием“», — написал на своей странице в Twitter Цихоцки.

К нему в комментарии пришли почитатели Бандеры, начали оскорблять его и отправлять домой. В сообщениях много мата и обвинений в адрес Польши в убийстве украинцев.

«Бандера был идеологом свободной Украины. Если кому-то эта идея не нравится, он должен покинуть Украину!» — заявил один из негодующих.

1 января в Киеве прошел марш, посвященный 112-летию со дня рождения лидера Организации украинских националистов, одного из главных инициаторов создания УПА* — Степана Бандеры. В нем приняли участие около двух тысяч человек. После этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина может потерять юго-восточные области из-за поддержки националистов.

* УПА — запрещенная в России экстремистская организация.