Польский политолог заявил, что Незалежная полностью «принадлежит» Польше

Корейба назвал состояние современной украинской государственности бедным и агонизирующим, которое очень выгодно для польской стороны.

«Зачем Польше восстанавливать Речь Посполитую, если у нас есть что-то гораздо лучшее? Зачем нам делиться с вами Украиной, если она у нас вся?» — задался вопросом специалист.

По его словам, все то, что происходит на Украине последние шесть лет, это, с точки зрения интересов Варшавы, «непрекращающийся евробанкет за русский счет».