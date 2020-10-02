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    02 октября 2020, 17:43

    Польский политолог: Варшава вернет себе Волынь и Галицию

    Дарья Морозова

    Польский политолог Конрад Рэнкас считает, что в скором времени Украина потеряет часть своих территорий. Об этом сообщило издание «ПолитРоссия» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По данным сайта «Утро.ру», эксперт уверен, Волынь и Восточная Галиция перейдут Польше. Он считает, что Украина незаконно оккупировала эти территории и не имеет на них прав.

    «Не выполняя свои обязательства, связанные с получением под управление части Восточных Кресов, она теряет свои международные права на эти земли», — заявил Рэнкас.

    Новости SMI.FM