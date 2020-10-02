Польский политолог: Варшава вернет себе Волынь и Галицию

По данным сайта «Утро.ру», эксперт уверен, Волынь и Восточная Галиция перейдут Польше. Он считает, что Украина незаконно оккупировала эти территории и не имеет на них прав.

«Не выполняя свои обязательства, связанные с получением под управление части Восточных Кресов, она теряет свои международные права на эти земли», — заявил Рэнкас.